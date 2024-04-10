Китайское издание South China Morning Post опубликовало историю сестер-близняшек, которые были в разлуке около 30 лет. Девочек разлучили еще в раннем детстве, так как девочек удочерили разные семьи.

Сестры-близнецы Сунь Е и Лю Янь были разлучены еще в 1991 году, так как их удочерили две разных семьи. Когда Сунь исполнилось 7 лет, то она узнала, что является приемным ребенком. А позже ей стало известно о сестре-близнеце. Девушка долгое время хотела найти свою сестру и однажды ей подвернулась удача. В социальных сетях Сунь наткнулась на профиль Лю Янь. Она была поражена их внешним сходством, поэтому поняла, что нашла профиль своей сестры-близняшки. Сунь узнала, где работает Лю и попыталась с ней встретиться, но узнала, что ее сестра уволилась.

Однако Сунь удалось узнать номер подруги Лю и рассказала, что у нее есть сестра-близнец. Лю Янь изначально не поверила, так как не знала, что воспитывалась в приемной семье. Девушка даже подумала, что Сунь мошенница. Однако тетя Лю рассказала, что у нее действительно есть сестра.

Когда Сунь и Лю наконец-то встретились, то были поражены не только своим внешним сходством, но и одинаковым вкусовым предпочтениям.