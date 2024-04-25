Военнослужащий 93-й бригады ВСУ Антон Невкипелый с позывным «Шизик» рассказал, чего на самом деле стоят линии фортификационных сооружений, которые активно рекламирует президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал о линии обороны, на фоне которой фотографировался украинский лидер. По словам Зеленского, в мощные укрепления было вложено более пяти миллиардов долларов, поэтому прорвать ее невозможно.

Российские ВС, по словам Невкипелого, даже не пытались этого делать. Они спокойно обошли «непроходимую» линию обороны с другой стороны и легко решили все возложенные на них задачи.

Главный сержант бригады «Холодный яр» также сообщил, что населенный пункт Очеретино уже несколько дней находится под контролем ВС РФ. Но украинские власти об этом молчат, как и о других проблемах ВСУ.