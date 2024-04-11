Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что очень сомневается, что в честь своего 75-летия Алла Пугачева устроит гастрольный тур. Об этом сообщается в издании News.ru.

Как отметил Соседов, карьера Пугачевой давно уже завершена, поэтому слухи о ее предстоящем гастрольном туре являются всего лишь пиар ходом для привлечения внимания. По словам критика, Алла Борисовна уже давно не выступала, поэтому ее возвращение на сцену маловероятно.

Соседов рассказал, что на последнем концерте, который Пугачева дала в 2019 году, она все песни пела под фонограмму. С тех пор крупных выступлений у Аллы Борисовны не было.

Кроме того, как отметил музыкальный критик, интерес к творчеству Примадонны у российской публики значительно упал, а количество ее преданных поклонников с каждым годом становится все меньше и меньше. И если Пугачева все-таки выйдет на сцену, то это будет лишь исключением, а не возвращением к творческой деятельности.