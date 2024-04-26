Сербский доброволец Милан Матич обратился к депутату Госдумы РФ Яне Лантратовой за помощью в получении гражданства России. Об этом рассказала сама народная избранница.

По словам Лантратовой, у добровольца на руках были все необходимые документы. Также он получил положительное решение о приеме в гражданство РФ. Однако чтобы оформить паспорт, необходимо было из зоны проведения специальной военной операции ехать на Дальний Восток.

Депутат по просьбе Матича связалась с начальником Главного управления МВД РФ по вопросам миграции. Ответ был получен в кратчайшие сроки, после чего доброволец стал обладателем российского паспорта.