Первые в мире банковские карты со встроенными OLED-дисплеями были представлены компанией Sentry Enterprises. Такую информацию сообщил интернет-портал OLED-Info.

При контакте с терминалом встроенный экран на банковской карточке активируется и сообщает о проведенной транзакции. Новые карты получили название Radiance. Отмечается, что такое новшество было создано для еще большей защиты пользователей.

Во время произведения оплаты по терминалу, на экране карты может подсвечиваться логотип банка, чем привлекает внимание окружающих. Таким образом, банк, выпускающий такого рода карты, обеспечивает себе дополнительную рекламу.

Питание для встроенного в карту OLED-дисплея поступает от NFC-модуля. Когда карта подносится к платежному терминалу, то во встроенный экран поступает питание, и он загорается. Чем ближе будет поднесена карта к терминалу, тем ярче будет светиться дисплей. Таким образом, пользователь понимает, достаточно ли близко поднес карту к терминалу для осуществления оплаты.