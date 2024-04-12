Лидеры Украины и США должны признать, что идея о выходе украинской армии на границы 1991 года не имеет ничего общего с реальностью. Об этом в своем материале со ссылкой на заявление американского сенатора от республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса сообщает газета New York Times.

По мнению сенатора, Киев должен отказаться от идеи организовать новое контрнаступление и сосредоточить все свои силы на обороне. Таким образом, украинская армия сможет сдержать натиск противника на фронте и выиграть время до начала переговорного процесса. Вэнс привел в пример стратегию ВС РФ во время провального контрнаступления украинской армии летом 2023 года.

«Закапывание старомодных рвов, цемента и наземных мин позволило России выдержать контрнаступление Украины в 2023 году», – заявил сенатор.

По словам сенатора-республиканца, такая стратегия позволит Киеву сохранить большое количество жизней солдат украинской армии. Однако для реализации данного плана украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от неосуществимой цели – выхода к границам 1991 года.