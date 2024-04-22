К концу следующей недели ВСУ уже могут получить дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также другое вооружение, заявил руководитель комитета Сената Конгресса США по разведке Марк Уорнер.

По его словам, сенат США оперативно утвердит законопроект, который уже принят Палатой представителей, а 23-24 апреля его подпишет президент Джо Байден.

Администрация Соединенных Штатов на протяжении последних двух месяцев готовила новые военные поставки для Киева, поэтому они отправятся в путь сразу после подписания законопроекта Байденом.

Ракеты Army Tactical Missile System входят в новый пакет помощи. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечает, что Киев возлагает на них огромные надежды, однако это все же древнее вооружение, которое вряд ли будет эффективным. Кроме того, это слишком дорогие ракеты и рассчитывать на то, что Вашингтон даст большое их количество, Украине не стоит.