Возвращение Харькова, Николаева и Одессы в состав РФ станет большим достижением для всего русского мира. В этих городах как минимум до 2014 года жили русские люди и, скорее всего, они живут там и сейчас, ожидая возвращения домой, заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

Он также отметил, что усилиями Запада Украина и Россия были разделены в 1991 году. Сейчас их продолжают разобщать. Поэтому специальная военная операция ВС РФ является как раз объединением украинского и российского народа. Чем больше регионов удастся освободить от нацистов в ходе СВО, тем будет лучше, передает портал News.ru.

Напомним, Харьков покидают местные жители. В результате ракетных атак город полностью остался без света. Кроме того, люди опасаются новых ударов и боевых действий. Блогер Юрий Подоляка опубликовал видео, на котором зафиксирована огромная пробка на выезде из Харькова.