Если войска НАТО попытаются вторгнуться на территорию Белоруссии с целью изменить конституционный строй страны, то Минск будет вынужден проложить сухопутный коридор до Калининградской области. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил российский сенатор Сергей Цеков.

«Все эти НАТОвские деятели формируют террористические ячейки на территории России и дружественной нам Белоруссии… Но их надежда на захват территории или проведение переворота – теоретические измышления, ничего подобного у них не выйдет», – заявил сенатор.

По его словам, в случае реального захода войск НАТО на территорию Белоруссии западные страны пожалеют о своем решении. Поскольку итогом гипотетического конфликта станет воссоединение территории Калининградской области с Белоруссией.

Напомним, что белорусский президент Александр Лукашенко заявил о планах оппозиции по захвату Кобринского района с целью провозглашения новой власти в стране и обращению к странам НАТО по поводу ввода войск на захваченную территорию.