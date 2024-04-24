Соединенные Штаты Америки разместили боеприпасы и военную технику, предназначенную для передачи ВСУ, на территории европейских стран задолго до голосования законопроекта о поддержке Киева в Конгрессе. Об этом в своем материале со ссылкой на заявление сенатора США и старшего члена Комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джина Шахина сообщает издание Foreign Policy.

«Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки заранее разместили боеприпасы и оборудование в Европе перед голосованием», – заявил сенатор.

По его словам, военная техника и боеприпасы были размещены на территории европейских стран заранее, поскольку украинская армия находится в очень тяжелом положении на фронте. Сенатор отметил, что в настоящий момент на каждый удар из артиллерийского орудия ВС Украины российская армия отвечает по крайней мере пятью. Поэтому поддержка Вашингтона очень важна для Киева, чтобы попытаться изменить положение дел на фронте.