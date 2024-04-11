Попытка ВСУ высадить десант на Тендровскую косу – это очередной Голливуд Киева, устроенный специально для западных кураторов. Украинские власти хотят любой ценой продемонстрировать, что финансовые затраты США и Европы вполне оправданы, а также выпросить еще денег, считает сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он также отметил, что российские военные, в отличии от ВСУ, воюют не за западные деньги, а за свой народ и свою Родину. Именно поэтому все устроенные США, Великобританией и другими странами провокации можно считать провальными еще до их начала.

Напомним, что украинский десант, пытавшийся высадиться на Тендровскую косу, был ликвидирован российскими ВС. Уцелел лишь старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин. Он был взят в плен.