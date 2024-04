Железо играет очень важную роль в обеспечении правильного функционирования человеческого организма. Его дефицит в организме может негативно сказаться на самочувствии, поскольку железо принимает участие в транспортировке кислорода по кровеносным сосудам. Портал Eat This, Not That! опубликовал список из семи основных признаков, указывающих на недостаток этого микроэлемента в организме человека.

При нехватке железа организм не может произвести достаточное количество здоровых эритроцитов, что может стать причиной развития железодефицитной анемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 30% населения планеты страдают данным заболеванием из-за недостаточного употребления в пищу продуктов, содержащих железо.

Недостаток данного микроэлемента в организме легко распознать по следующим признакам: постоянная слабость и ощущение усталости, снижение внимания и концентрации, постоянное ощущения холода, вогнутые форма ногтей, ухудшение качества сна, тяга съесть лед, грязь, глину, крахмал или мел, а также повышенная тревожность.