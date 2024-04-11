Записывая свою реакцию на негативные происшествия на листке бумаги, можно научиться управлять своим гневом. К таким выводам пришли японские ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента японские ученые предложили группе испытуемых написать небольшое эссе на тему важных социальных проблем, например, курению в общественных местах. При этом принявшим участие в эксперименте людям сообщили, что их работы проверили докторанты Университета Нагои. При этом вне зависимости от того, что именно написали люди, они получили низкие оценки, сопровождаемые обидными комментариями.

Затем участникам эксперимента предложили выразить свои эмоции на тему полученной оценки на бумаге. При этом одной группе предложили уничтожить изложенную на бумаге реакцию на негативные события, а другой группе разрешили оставить изложенную ими негативную реакцию. В результате оказалось, что люди, которые уничтожили листки с негативными мыслями, быстрее взяли свой гнев под контроль.