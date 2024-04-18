Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины, который якобы готовил покушение на президента страны Владимира Зеленского. При этом взяли его в Польше.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники в СБУ написала, что задержанный собирал информацию о польском аэродроме Жешув-Ясенка. Эти данные он по собственной инициативе «отправлял российской разведке».

Кроме того, на связь с разведкой РФ мужчина также якобы вышел сам, предложив помощь в физическом устранении Зеленского. Данные об аэродроме нужны были для того, чтобы облегчить задачу покушения на президента Украины, когда он посетит Польшу. Проводится расследование, более подробная информация не раскрывалась.

Ранее Зеленский заявлял, что с момента начала специальной военной операции на него шесть раз организовывались покушения.