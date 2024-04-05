Выпускница первой «Фабрики звезд» и бывшая участница золотого состава группы «Фабрика» Сати Казанова вспомнила любопытные детали о проекте.

На ютуб-канале «Про тебя» Сати рассказала, что на «Фабрику» приходил священник. Его пригласил продюсер Игорь Матвиенко – очень верующий, церковный человек, сказала она. Священник был приглашен для тех, кто захочет исповедаться, или поговорить на духовные темы о Боге, пояснила Сати. Она подчеркнула, что священник приходил поддержать только участников первой «Фабрики звезда».

Ранее Казанова признавалось, что очень страдала из-за тотального контроля за участниками проекта. Она не могла расслабиться из-за многочисленных камер. Конфликты между участниками проекта были как надуманными, так и реальными, потому что часто «возникало недопонимание», сказала певица.