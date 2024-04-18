Украинский сапер Николай Санько решил сдаться в плен, чтобы избежать уплаты долга онлайн-казино, сообщает ТАСС.

Санько признался, что ранним утром сбежал на позиции ВС РФ по Работино. Он рассказал, что был мобилизован. Украинские бойцы часто получали ссылки с предложениями перейти на сторону ВС РФ и обещаниями погасить долг, сообщил солдат. Он признался, что проигрался в онлайн-казино. Сдачей в плен сапер рассчитывал разделаться с долгами.

По словам Санько, в онлайн-казино играют практически все солдаты ВСУ. «Лудомания захватила украинскую армию», – сообщил военнопленный. Он также дополнил рассказ признанием, что до отправки на фронт офицеры регулярно избивали мобилизованных солдат.