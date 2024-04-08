Представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный» продемонстрировал новые модели обуви, предназначенные для российских бойцов и саперов и обеспечивающие защиту от противопехотных мин. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство URA.RU.

По словам военнослужащего с позывным «Умный», всего представлено три новые модели обуви с различным классом защиты от противопехотных мин. Например, ботинки СЗП 10П (средство защиты саперов), предназначенные для командиров отделений во время повседневной носки, обеспечивают надежную защиту нижних конечностей от подрыва на противопехотной мине типа «Лепесток». Вес ботинок составляет 2,5 килограмма. Высота подошвы, выполненной из специального материала и обеспечивающей защиту от фугасного и бризантного взрывов, составляет 35 мм.

Модель ботинок СЗС 35 с более высоким классом защиты предназначена для рядовых саперов. Вес обуви составляет 3,5 килограмма. Обе пары ботинок внутри выполнены из водостойкой и пропускающей воздух мембранной ткани – «гортекса». Модель «Паук» обеспечивает самый высокий класс защиты благодаря тому, что подошва не контактирует с грунтом. Данная модель оборудована креплением по типу сноуборда, поэтому ее одевают поверх стандартных армейских ботинок.