Британский завод Rheinmetall BAE Systems, расположенный в городе Телфорд, выпустил первую партию модернизированных танков Challenger 3, состоящую из восьми единиц. Бронетехника отправится на цикл испытаний перед тем, как британская армия получит еще 140 модернизированных боевых танков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании на своем официальном портале.

Третья генерация основного боевого танка британской армии будет стоять на вооружении вплоть до 2040 года. Модернизированная боевая машина получила башню более современной формы, гладкоствольное орудие, совместимое с боеприпасами стандарта НАТО, а также улучшенное бронирование и сенсорные датчики.