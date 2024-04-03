По опорным пунктам ВСУ в районе Новомихайловки нанесли удары самые мощные самоходные минометы «Тюльпан». Это 240-миллиметровые оружия, способные уничтожать любые фортификации противника.

Командир расчета «Тюльпана» с позывным «Близнец» рассказал агентству ТАСС, что самоходки без особых сложностей уничтожают даже те укрепрайоны, с которыми не могут справиться другие виды артиллерийских орудий. Опорник, который ВСУ разместили в здании, был разобран всего с трех выстрелов.

Эта позиция ВСУ длительное время беспокоила российских военных. Оттуда противник наносил регулярные удары из минометов, запускал FPV-беспилотники, стрелял из крупнокалиберных пулеметов. «Тюльпан» прекратил существование опорного пункта всего несколькими ударами.

Военнослужащий с позывным «Селенга» отметил, что в зависимости от используемых боеприпасов самоходный миномет «Тюльпан» может громить укрепрайоны, тяжелую бронетехнику, хорошо укрепленные здания и командные пункты с расстояния в 9-18 километров.