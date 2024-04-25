Советник Джо Байдена по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что военной помощи, которая будет отправлена на Украину в рамках нового пакета, должно хватить Киеву до конца 2024 года, пишет украинский тг-канал «Страна.ua».

Салливан заявил, что ВСУ из-за слишком долгого рассмотрения Конгрессом законопроекта о выделении средств столкнулись с множеством проблем и территориальными потерями.

«Теперь им потребуется время, чтобы выкопаться из ямы», – цитируют Салливана журналисты.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Ивченко призвал не торопиться радоваться военной помощи США. Ее поставки могут начаться не ранее, чем через два-три месяца. Кроме того, после этого потребуется решать логистические проблемы и доставлять вооружение с боеприпасами на фронт, что также займет немало времени.