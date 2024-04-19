Украинские боевики обстреляли из артиллерии частные дома, расположенные в населенном пункте Каиры Херсонской области. К сожалению, один мирный житель погиб на месте. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам руководителя Херсонской области, боевики ВС Украины ударили из артиллерии по жилым домам в селе Каиры, расположенном в Горностаевском округе Херсонской области. В результате обстрела один из местных жителей погиб на месте.

«В Каховке из-за обстрела противника начался пожар в частном доме, ранен один человек. Когда машина скорой помощи приехала за пострадавшим, укробоевики открыли по ней огонь. Транспорт получил повреждения», – сообщил Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале.

Также в результате обстрела со стороны украинской армии в Алешкинском муниципальном округе начались лесные пожары. В настоящий момент сотрудники местного лесничества пытаются затушить возгорания.