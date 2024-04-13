Сущность современной Украины – это «Антироссия», которая совершенно никому не нужна по соседству с РФ. Поэтому ее раздел или распад является вполне вероятным исходом, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что в такой форме, в какой Украина находится сейчас, она рано или поздно вновь придет к войне против России. В этом и заключается ее антироссийская суть, которую навеяли западные кураторы. Но такое государстве вообще не должно существовать.

Также Сальдо отметил, что еще в 2019 году понимал, что на Украине ничего хорошего ожидать не стоит. Тогда, напомним, украинцы выбрали президентом комика Владимира Зеленского.

Распад Украины прогнозируют и многие западные эксперты. Они считают, что при этом Одесская, Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области станут частью России.