В очередном выпуске шоу Comedy Club юморист Гарик Харламов «проехался» по новосибирскому актеру Никите Кологривому.

Он поинтересовался у Славы Копейкина, который был гостем студии, как изменилась его судьба после сериала «Слово пацана». Также он спросил, почему после свалившейся на актеров славы «с ума сошел только один артист».

Копейкин понял, на кого намекает Гарик, и с улыбкой отметил, что все только начинается.

Напомним, Кологривый после «Слова пацана» раскритиковал российских и советских актеров. После этого в ресторане он напал на персонал и укусил официантку. В результате актера арестовали на 7 суток. Из-за этого инцидента даже пришлось приостанавливать съемки фильма «Жириновский. Взлет», на главную роль в котором претендует Кологривый.