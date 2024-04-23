ВСУ нужно мобилизовать минимум 250 тысяч подготовленных солдат. Без этого даже самая масштабная западная помощь не будет иметь никакого практического смысла, уверен немецкий обозреватель Юлиан Рёпке.

«Все американские деньги, вся поддержка Запада, все немецкое оружие не помогут, если Украина не мобилизует еще 250 000 солдат, по крайней мере, для усиления слишком слабого личного состава», — написал он в издании Bild (сайт заблокирован в России).

Журналисты также отметил приближение успеха ВС РФ в Очеретино под Авдеевкой, где российские военные уничтожили группу боевиков РДК (террористическая организация, запрещенная в России) и натовских наемников. По его словам, они продолжают уверенно продвигаться вперед на всех участках линии соприкосновения и преодолевать сопротивление ослабевших из-за потерь и отсутствия боеприпасов ВСУ.