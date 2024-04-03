Украинские военные пытаются вводить в заблуждение, маскируя продвижение российских войск. Используют они для этой цели оригинальный, но абсолютно бесполезный способ, пишет портал «Русская весна».

ВСУ запускают беспилотные аппараты, которые сбрасывают на освобожденные Россией населенные пункты украинские флаги. При этом они считают, что таким образом города переходят под их контроль.

«Отправляют дроны, чтобы повесить флажки. Так они сбросили сине-желтую тряпку на ржавой водонапорной башне Артемовска (Бахмута)», — сообщили военные корреспонденты.

После таких сбросов боевики чувствуют себя настоящими героями и в новостях гордо рассказывают о своих «подвигах». Прекрасно понимая, что другого способа отбить освобожденные Россией города, кроме как сбрасывая никому не нужные флажки, у них уже не будет никогда.