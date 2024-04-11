Под натиском российских войск ВСУ позорно бежали из населенного пункта Первомайское в ДНР. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Они написали, что уцелевшие подразделения нацистов использовали бронемашины, чтобы сбежать из Первомайского. ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом, теперь над ним развеваются российские флаги.

Об освобождении Первомайского сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что российские ВС уверенно продвигаются вперед, намереваясь достичь главной цели – установления контроля над всей Донецкой Народной Республикой.

Ранее западные эксперты сообщили, что потеря Авдеевки стала серьезной проблемой для Киева, так как ВСУ начали «сыпаться», отступая все дальше и дальше, сдавая все новые населенные пункты российским войскам.