Русские бойцы эвакуировали с поля сражения танк, который за усиленную защиту от дронов называют «царь-мангалом», сообщают «Известия».

«Царь-мангал» участвовал в штурме одного из наиболее укрепленных опорников врага в районе Красногоровки. Издание пишет, что танк наехал на мину, танкисты эвакуировались и при первой возможности забрали машину с поля сражения.

Военкор Александр Сладков уточнил, что танк не подорвался на мине, а забуксовал из-за застрявшего противоминного трала. Танкисты пятой бригады «вытянули» машину «при следующем заходе».

Военкор сообщил, что в ходе активного наступления между Донецком и Марьинкой еще утром 25 апреля пятая бригада первого корпуса восьмой армии группировки «Юг» освободил кирпичный завод, выдавив врага из восьми зданий.

Сладков поясняет, что кирпичный завод находится в центре Красногоровки. Он был ключевым центром обороны ВСУ. Теперь российским бойцам остается поработать над небольшими очагами. Скоро Красногоровка будет освобождена, пишет Сладков.