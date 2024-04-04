Русская релокантка перечислила плюсы и минусы, которые ожидают решивших поселиться в Армении.

После полутора лет, проведенных в Армении, питерская семья все-таки решила перебраться в Сербию. И это несмотря на то, что плюсов жизни в Армении больше, чем минусов. В Армении очень красивая природа, рассказала девушка, поэтому турпоходы можно устраивать хоть каждый выходной. Местные очень доброжелательно относятся к русским. Почти нет мошенников и обманщиков, агрессивной молодежи или пьяниц.

Однако минусы тоже ощутимые. Главный – слишком узкие дороги и мало общественного транспорта. В автобусах все время давка. Водители любят погонять. Ремней безопасности во многих такси нет. Любые вопросы в Армении решаются через личные контакты. Взрослые не реагируют на детские драки, поэтому приходить домой с разбитым носом для детей тут обычное дело. Однако на всё это можно было бы закрыть глаза, если бы не конфликт с Азербайджаном.