Производители современных смартфонов стараются помещать тонкую электронику в корпус, защищенный от воды. Однако одни устройства действительно не пропускают влагу и сохраняют работоспособность после падения в воду, а другие, несмотря на влагозащищенный корпус, не выдерживают ее воздействия.

Ведущий менеджер RuStore Александр Руснак пояснил, как пользователи могут понять, насколько хорошо защищен аппарат. Для этой цели нужно ориентироваться на классификатор IP (Ingress Protection).

Он включает в себя две цифры. Первая означает уровень защиты от пыли, а вторая – от влаги. К примеру, IP67 означает, что корпус смартфона не пропускает пыль и выдерживает короткое погружение в воду на глубину до 1 метра.

В тройку лучших смартфонов апреля по версии портала 4PDA попал аппарат Oppo A3 Pro, который защищен по стандарту IP69. На данный момент это наивысший уровень защиты, который обеспечивает нормальную работу смартфона после длительного пребывания в воде и высокотемпературного воздействия.