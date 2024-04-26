Шведский философ Ник Бостром, который по слухам вплотную приблизился к правде о симуляции человеческой жизни, был уволен руководством Оксфорда, а возглавляемый им Институт будущего человечества расформирован. Об этом в своем материале сообщает «Комсомольская правда».

Ник Бостром еще в 1998 году опубликовал научную статью, в которой утверждал, что реальности не существует, а известный нам мир является компьютерной симуляцией. Практически сразу после публикации статьи ученого в научном журнале на экраны выходит голливудский блокбастер «Матрица». Таким образом Бостром становится известным не только в научной среде, но и среди любителей фантастики.

Уже в 2014 году шведский философ публикует книгу под названием «Суперинтеллект», в которой утверждает об опасности исследований в области искусственного интеллекта для человеческой расы. После выхода данной книги Илон Маск пожертвовал в созданный Бостромо Институт будущего человечества круглую сумму в 2 миллиона долларов.

Позже ученый стал рупором глобалисткой повестки и предлагал чипировать всех людей под видом благой цели, чтобы ни один из представителей человеческой расы не смог вступить в преступный сговор с ИИ. Однако после отправки за решетку главного спонсора Института будущего человечества – крипто бизнесмена Сэма Бэнкман-Фридома, приток финансовый вливаний прекратился и руководство Оксфорда отказалось содержать бесполезный институт за собственные средства.