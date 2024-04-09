Десантники ВС РФ из Республики Крым сорвали ротацию подразделений украинской армии на фронте в окрестностях населенного пункта Вербовое. Соответствующие кадры точного попадания в БТР ВС Украины из ПТРК «Фагот» были опубликованы Министерством обороны Российской Федерации.

Российские разведчики обнаружили момент проведения ротации на позициях ВС Украины в окрестностях населенного пункта Вербовое с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа Supercam. К окопам украинских военнослужащих подъехал бронетранспортер, чтобы провести ротацию личного состава.

В результате согласованных действий российских разведчиков и десантников из Крыма удалось уничтожить бронетранспортер Вооруженных сил Украины вместе с личным составом в момент проведения ротации. Потери противника составили: одна единица бронетехники и до двух отделений личного состава.

По словам командира расчета БПЛА с позывным «Вираж», командование ВСУ опасается отправлять бронетехнику на линию фронта из-за возросших потерь.