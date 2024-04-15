Экстрасенс А. Панина спрогнозировала скорое завершение спецоперации на Украине. Она сказала, когда завершиться СВО, и какая судьба уготована украинскому президенту В. Зеленскому.

По словам экстрасенса, уже в ближайший месяц в спецоперации случится переломный момент, который приблизит логическое завершение конфликта. Украины осознают первопричину проблем, власть на Украине сменится. Эти события станут «началом конца». Зеленский «по-тихому» сбежит из страны, а новая власть начнет искать способы завершить конфликт.

Панина «увидела», что СВО завершится через год – весной 2025-го. Затем России придется еще три года «разгребать последствия», однако активных боевых действий уже не будет.

В ближайший год кардинальные перемены произойдут в США, прогнозирует экстрасенс. Серия «катаклизмов» и смена власти «подкосят» экономику США. На этом фоне Россия продолжит укреплять свое положение, окончательно убедив весь мир, что победить ее никому не удастся, подытожила Панина в беседе с МК.