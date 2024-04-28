Военнослужащий ВС РФ предпочел гибель в бою украинскому плену. Видеозапись с ним опубликовал телеграм-канал «Военное дело».

На кадрах видно, как над бойцом кружит вражеский квадрокоптер. Русский солдат понял, что дрон может сбросить на него взрывное устройство, которое приведет к ранению, а вместе с ним – и к попаданию в плен. Но сдаваться он не собирался.

Боец достал гранату, спрятал ее под бронежилет, а затем помахал рукой беспилотнику ВСУ и выдернул чеку.

Военнослужащие ВС РФ хорошо знают, что из украинского плена практически невозможно вернуться домой. В нарушение всех международных конвенций боевики ВСУ подвергают военнопленных жутким пыткам, содержат их в ужасных условиях, часто не давая воды и еды. Именно поэтому многие предпочитают сражаться до последнего даже в самых безвыходных ситуациях.