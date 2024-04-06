Российский снайпер с позывным «Болт» удостоился медали «За отвагу» после уничтожения вражеского гексакоптера «Баба Яга», сообщила пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащий разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ сбил дрон ВСУ в районе Вербового на Запорожском направлении. Причем сделал он это из своей снайперской винтовки.

Чтобы уничтожить беспилотник, снайперу хватило два точных выстрела. Он предотвратил атаку «Бабы Яги» и тем самым спас жизни своих боевых товарищей.

Напомним, украинский сельскохозяйственный дрон, переделанный под военные цели, может нести несколько мин, сбрасывая их на позиции ВС РФ. Кроме того, он оснащен несколькими электромоторами с независимыми аккумуляторами, что осложняет уничтожение БПЛА.