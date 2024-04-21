Российскими штурмовиками была уничтожена группа наемников на Авдеевском направлении, в районе населенного пункта Очеретино, ДНР. Такую информацию сообщают авторы Телеграм-канала «Соловьев Live».

«Наши военнослужащие ликвидировали наемников в Очеретинских садах», – говорится в сообщении ТГ.

Отмечается, что воевавшие на стороне ВСУ иностранные наемники были одеты в натовскую экипировку и имели при себе оружие западного образца.

В свою очередь, авторы ТГ «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили об уничтожении в Очеретино несколько боевиков из «Русского добровольческого корпуса» (экстремистская организация, признанная террористической в РФ). Отмечается, что после ликвидации противника, российские штурмовики группировки «Отважные» обнаружили у нескольких погибших боевиков российские документы. Экипировка ликвидированных нацистов была натовского образца.

ВС России регулярно уничтожают наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях против России.