Снайпер ВС РФ по имени Константин рассказал о 17 выигранных дуэлях с противником. Ему противостояли как украинские стрелки, так и иностранные наемники, сообщило агентство ТАСС.

Сам снайпер называет дуэли главной оценкой эффективности любого снайпера. Ведь в таких поединках бойцу противостоит равный или даже более сильный противник. И в сражении с ним можно либо победить, либо погибнуть.

«Это своего рода высший экзамен, который ты проходишь либо на отлично, либо никак», – пояснил Константин.

В декабре прошлого года звание Героя России было присвоено снайперу Ярославу Якубову с позывным «Ярый». Он ликвидировал больше 100 вражеских целей, несколько раз был ранен, но возвращался в зону спецоперации. Его подразделение участвовало в боях под Угледаром, где устроило настоящую охоту на иностранных наемников ВСУ.