За последние годы отношение украинцев к русским кардинально изменилось. И это произошло еще до начала специальной военной операции. И если в 2019 году примерно третья часть украинцев использовали в повседневной жизни для общения русский язык, то теперь количество русскоговорящих людей заметно сократилось. А сейчас даже те, кто считает русский родным языком, в общественных местах опасаются разговаривать по-русски. Корреспондент издания «Лента.ру» в 2019 году проехал по Украине с запада на восток. И теперь он решил повторить свой маршрут, чтобы узнать, как изменилось отношение украинцев ко всему русскому за последние пять лет.

Имея американский паспорт корреспондент издания смог заехать на территорию Украины. Отправной точкой стал город Ужгород, считающийся одним из самых безопасных мест в стране, так как ни разу не подвергался бомбежкам. В городе колоссальный наплыв беженцев, поэтому стоимость арендной платы за жилье выросла в разы. В городе также участились облавы со стороны военкомов. По словам корреспондента, таксисты отказались вести его в горы, так как там есть блокпосты, где отлавливают призывников.

По приезду в Киев журналист решил зайти в музей имени Булгакова. Памятную табличку Михаилу Афанасьевичу вандалы облили красной краской, так как многие украинцы резко начали испытывать ненависть к великому русскому писателю. А сотрудники музея беседуют с посетителями исключительно на украинском языке.