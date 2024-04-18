За минувшие сутки ВС РФ нанесли серию ударов по тыловым объектам ВСУ. Так, утром 18 апреля взрывы гремели в Ивано-Франковске на Западной Украине. Там, по словам координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, взлетели на воздух запасной аэродром ВСУ, пункт временного размещения боевиков и склад с боеприпасами.

В столичном регионе Украины зафиксирован прилет по Вышгороду. Этот населенный пункт примечателен тем, что в нем находится Киевская ГЭС. Но была ли целью ВС РФ именно она, пока не сообщается.

В Днепропетровской области также сообщают о прилетах, на месте одного из взрывов в небо поднимается столб черного дыма. Но пока официальной информации о целях ударов не поступало.

Кроме того, 18 апреля сообщалось о взрывах в Хмельницком и Харькове, воздушная тревога с утра звучала по всей территории Украины.