Минувшей ночью российские силы активно атаковали военные объекты ВСУ в Харькове. Отмечается, что был произведен точный удар по Механическому заводу в Мерфе, где ВСУ наладили производство беспилотных летательных аппаратов. Там же находился и склад украинских беспилотников.

Кроме того, ВКС России нанесли мощный удар по танковому училищу, где находились не только иностранные танки, но и западные инструкторы. Такую информацию сообщил военный обозреватель и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег из Харькова.

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192 в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», – говорится в сообщении Лебедева.

Также ракетный удар пришелся по микрорайону Новые Дома в Слободском районе города. Отмечается, что атака была произведена по электрической подстанции.