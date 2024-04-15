В распоряжении российских военных оказался американский разведывательный беспилотник RQ-20 Puma. Бойцы отряда «Ирбис», который входит в Добровольческий корпус, ухитрились аккуратно сбить дрон, сохранив в целости его электронную начинку.

Беспилотник-крыло американского производства использовался для наведения на цели гаубиц M777. Один из бойцов, сбивших его, показал незначительные повреждения фюзеляжа. Но при этом блок с видеокамерами и модуль управления дрона остались целыми, поэтому с ним могут поработать российские инженеры.

Военнослужащие рассказали, что беспилотник весьма надежен и оснащен очень хорошим блоком видеокамер. Они формируют изображение высокой четкости даже с большого расстояния. Также в конструкции предусмотрена система лазерного наведения, которая работает непосредственно с целью и указывает на нее расчетам американских гаубиц «три топора».

Беспилотники RQ-20 Puma способны до 3 часов находиться в воздухе, после чего на них быстро заменяются аккумуляторы для продолжения полета. Они снабжены оптико-электронными, а также инфракрасными камерами, позволяющими хорошо видеть в темноте.