Специалисты Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) заняты активной разработкой специализированных метаматериалов, способных сделать российские военные корабли незаметными для систем обнаружения. Такую информацию журналистам сообщил научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин.

По словам специалиста, научные сотрудники центра изучают данные физические поля и средства уменьшения их показателей. Перед учеными сейчас поставлена задача создать так называемые метаматериалы, способные «скрывать» сигналы от средств обнаружения.

Половинкин подчеркнул, что в последние годы КГНЦ активно работает над решением проблемы скрытности кораблей.