Российские бойцы отчитались о полной зачистке села Новобахмутовка на авдеевском участке проведения СВО.

Кадры из освобожденной Новобахмутовки появились 24 апреля в тг-каналах. Сообщается, что над зачисткой поселка от вражеских боевиков потрудились бойцы батальона спецназначения «Арбат» и штурмовики 15 бригады ВС РФ.

Полное освобождение Новобахмутовки стало возможно благодаря успехам российской армии в Очеретино. После бегства боевиков, которые не смогли выстоять под натиском российских бойцов, оборона ВСУ на авдеевском участке посыпалась. Украинское командование попыталось исправить ситуацию переброской под Очеретино элитных боевиков 47 бригады «Магура», но это не помогло.