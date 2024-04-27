ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ, расположенному в Вознесенском районе Николаевской области. Такую информацию сообщил в своем Телеграм-канале координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что российские силы атаковали военный аэродром украинской армии в Мартыновке.

«Есть большая вероятность, что Мартыновский аэродром подготовили как аэродром подскока для бомбардировки Новых территорий и Крыма», – сообщил Лебедев.

Координатор подполья также подчеркнул, что взрыв в аэродроме был очень мощным. Это дает основание полагать о попадании ракеты в склад с боекомплектом.

«Также известно, что пару недель назад на аэродроме и возле военной части на Бугских хуторах, начали выставлять ложные цели. Прилетело явно в нормальную цель», – написал Лебедев.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские силы нанесли массированные удары по тыловым регионам Украины. ВС РФ атаковали военные объекты украинской армии.