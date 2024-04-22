В ходе битвы за Бердичи российские ВС вновь задействовали наземные роботехнические комплексы «Курьер», рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он напомнил, что во время штурма Авдеевки роботов использовали впервые как группу огневой поддержки. Используя гранатометы АГС-17, они подавили противника и существенно облегчили продвижение штурмовых групп.

В Бердычах задачу для НРТК «Курьер» несколько усложнили. Их разбили на две группы и отправили к опорному пункту ВСУ. Требовалось подойти на расстояние удара к боевикам и уничтожить их кинжальным огнем.

Роботы отлично справились с этой задачей. Они открыли огонь из АГС-17 и перекрестным огнем ликвидировали 12 военнослужащих ВСУ. После этого штурмовики без сопротивления заняли опорный пункт.

По словам Рожина, российские военные намерены продолжать использовать «Курьеров», продемонстрировавших высокую эффективность в бою.