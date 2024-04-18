Российские регионы один за другим начали сообщать об отмене торжественных мероприятий по случаю Дня Победы.

По информации тг-канала Mash, 18 апреля псковские власти объявили об отмене Парада Победы. Также отменены торжественные мероприятия в ряде регионов Воронежской области. Парада Победы не будет в Белгородской и Брянской области. В Свердловской области торжества проведут только на таких площадках, которые соответствуют критериям антитеррористической безопасности.

В Омской и Воронежской областях торжества пройдут по сокращенному сценарию. В Ставрополе отменили праздничный салют. Предположительно, Парада Победы не будет в Рязани.

Торжества отменяются из-за соображений безопасности, чтобы «не провоцировать» врага скоплением военной техники и военнослужащих.