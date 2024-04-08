В ночь на 8 апреля ВС РФ уничтожали военные и энергетические объекты на территории Украины фугасными авиабомбами, ударными дронами «Герань-2», а также высокоточными баллистическими и крылатыми ракетами. О результатах ударов ВКС РФ по целям в украинских регионах сообщает в своем материале издание «Аргументы и Факты».

В Харькове российская армия разрушила высоковольтные объекты «Укрэнерго», в очередной раз обесточив город. В Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево ВКС РФ уничтожили ангары с авиатехникой ВС Украины. На территории Одесской области ракетным ударом был уничтожен «логистический транспортный объекты», а в Житомирской области было поражено нефтехранилище.

При этом украинский президент в очередном интервью западным СМИ решил рассказать правду о плачевной ситуации на фронте. По словам Зеленского, ВСУ остро нуждается в артиллерийских боеприпасах, новых самолетах и системах ПВО. Президент Украины признался, что без выделения финансовой помощи Вашингтоном Киеву придётся нелегко.