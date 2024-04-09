Российские танкисты громят огневые точки противника на Купянском направлении. Боевые машины Т-80 наносят по позициям и технике ВСУ разгромные удары, а затем быстро меняют свои позиции, чтобы скрыться от возможного ответа противника. Об этом сообщают журналисты Пятого канала.

Несмотря на то, что боевую работу нашим танкистам приходится выполнять в крайне опасной обстановке, опытные экипажи мастерски справляются со своим заданием. В своем репортаже журналисты показывают, как танк Т-80 прицельным выстрелом открыл хорошо замаскированную позицию украинских бойцов на данном участке фронта. Именно с этого блиндажа противник активно наносил минометные удары по позициям ВС РФ.

За точное попадание в цель командир экипажа поблагодарил наводчика с позывным «Панюк», отметив, что боец пришел на фронт добровольцем. И несмотря на то, что работает с танками всего лишь пять месяцев, уже отлично изучил систему.