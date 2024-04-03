Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил об очередном успешном выполнении боевого задания бойцами ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Военкор опубликовал видеозапись уничтожения танка ВСУ в Харьковской области в своем Телеграм-канале.

«Противник теряет технику и личный состав не только во время активных действий, но и в статике. И это очень важный фактор нашего преимущества», – написал Поддубный, подчеркнув, что российские бойцы держат врага в «постоянном стрессе».

Отмечается, что расчеты, управляющие БПЛА, выпустили кумулятивный боеприпас при помощи «Ланцета». По итогу, вражеская бронированная техника была уничтожена.

Ранее сообщалось о выявлении скопления западной военной техники и боеприпасов в Харьковской области. Благодаря четких действий российской разведки удалось выявить места дислокации вражеского вооружения и уничтожить его. Таким образом, ВС РФ ликвидируют потенциальную угрозу со стороны противника.