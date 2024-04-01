С 1 апреля Болгария и Румыния частично вошли в Шенгенскую зону. Теперь эти страны смогут выдавать краткосрочные визы, позволяющие пребывать на всех территориях государств, являющихся членами Шенгена.

Ранее в Болгарии пляжи были переполнены туристами из России. Что же теперь ждет болгарские курорты, если российские туристы столкнуться с дополнительными препятствиями в получении визы. Отметим, что ранее в страну можно было въехать по национальной кипрской визе.

Одна из российских туристок поделилась своим опытом отдыха в Болгарии. По словам девушки, ей не очень нравится туристическая Болгария, именуемая Золотыми песками. Россиянка рассказала, что лучший отдых – на побережье в Созополе.

«Там очень красиво, в свое время там было очень много кемпингов, когда-то это был рай для неформалов, дикарей», – отметила туристка.

Однако россиянка пояснила, что инфраструктура там все же малоразвита. В некоторых местах построенные отели испортили местные пляжи с уникальной природой.