Дуэль российских самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» и американских легких полевых гаубиц M777 под Гуляйполем в Запорожской области завершилась уверенной победой наших артиллеристов. Об этом рассказал наводчик 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным «Юрич».

Он отметил, что боевики ВСУ подобрались с гаубицами M777 слишком близко к российским позициям в полной решимости разобраться с «Гиацинтами». Однако несколько произведенных украинцами выстрелов оказались неудачными. Российские артиллеристы пятым ударом по противнику подавили его гаубицы, одержав победу в этой своеобразной перестрелке.

«Юрич» рассказал, что «Гиацинт-С» обычно поражает цель с 5-10 снарядов. Однако никаких проблем со 152-миллиметровыми боеприпасами в ВС России нет, поэтому экономить их не приходится. Главное – в точности выполнить поставленные боевые задачи.

Напомним, что легкие полевые гаубицы M777 или «три топора» Киеву начали поставлять еще в начале специальной военной операции.